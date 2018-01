Gepubliceerd op | Views: 401

HEERLEN (AFN) - Speciaalchemiebedrijf DSM kijkt weer naar overnames na ruim twee jaar introspectie. Dat kunnen ,,zowel grote als kleine overnames zijn'', laat topman Feike Sijbesma in het Financieele Dagblad weten.

De doelen van uit het strategisch plan die eind dit jaar gehaald zouden moeten worden, zijn nu al bereikt. Bovendien heeft DSM veel geld in kas, onder meer door de verkoop van een belang in farmaciebedrijf Patheon voor 2 miljard euro in cash. ,,Dat was een veel hoger bedrag dan we ooit gedacht hadden. Daardoor hebben we nu veel geld op de balans.''

Sijbesma denkt niet aan uitkeringen aan aandeelhouders. ,,Aandelen inkopen of superdividend, kan altijd, maar heeft een lage prioriteit. We vinden dat we in het leven geroepen zijn om het bedrijf te laten groeien, niet om allerlei uitkeringen nu te doen aan aandeelhouders, maar hen te laten profiteren van de groei van het bedrijf.''