Opnieuw winst op Aziatische beurzen

HONGKONG (AFN) - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten gingen woensdag opnieuw vooruit. Beleggers trokken zich op aan de opgewekte stemming op Wall Street. Vooral de technologiebedrijven waren in trek in navolging van de sterke koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten.

De beurs in Shanghai kreeg er 0,7 procent bij en de All Ordinaries in Sydney dikte 0,2 procent aan, onder aanvoering van de Australische mijnbouwbedrijven. In Hongkong namen beleggers wat gas terug na de sterke koerswinst een dag eerder en stond de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent in de plus. In Japan was de beurs gesloten vanwege een nationale feestdag.

In Seoul won de Kospi 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse technologiebedrijven Samsung en SK Hynix stegen 1,3 en 1,6 procent. Scheepsbouwer Hyundai Heavy Industries maakte een koerssprong van ruim 9 procent. Beleggers reageerden positief op de omzetdoelstelling van het bedrijf.