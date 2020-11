'Minder grote boost van hamsteren bij Ahold Delhaize'

AMSTERDAM (AFN) - Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft naar verwachting in het derde kwartaal een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, maar de inkomsten zullen wel aanzienlijk lager zijn dan in het tweede kwartaal toen volop werd geprofiteerd van het massale gehamster van boodschappen door consumenten vanwege de coronapandemie. Dat blijkt uit een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft gepubliceerd. Ahold Delhaize komt woensdag voorbeurs met cijfers.

Volgens de consensus ligt de totale omzet in de afgelopen periode op ruim 17,5 miljard euro. In het derde kwartaal van 2019 was dit een bedrag van 16,7 miljard euro, maar in het tweede kwartaal van dit jaar kwamen de inkomsten uit op 19,1 miljard euro. Dat was een stijging van de omzet op jaarbasis met 16 procent. Vooral in de Verenigde Staten, de grootste markt voor Ahold Delhaize, gingen de verkopen in het tweede kwartaal hard omhoog, maar ook in Europa werd flink meer verkocht.

Vanwege de coronacrisis en het vele online shoppen schoot de omzet bij webwinkel bol.com in het tweede kwartaal met ruim 65 procent omhoog. Bij de supermarkten van Ahold Delhaize werd ook vaker boodschappen gedaan via het internet. Over de gehele linie zaten de internetverkopen met bijna 78 procent in de lift. Het bedrijf gaf toen aan dat dit jaar de doelstelling van 7 miljard euro aan online consumentenverkopen zal worden behaald, een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland.

Investeringen

De nettowinst wordt voor het derde kwartaal in doorsnee geraamd op 430 miljoen euro tegen 453 miljoen euro een jaar geleden. In het tweede kwartaal zag Ahold Delhaize de nettowinst nog verdubbelen tot 693 miljoen euro op jaarbasis, vooral dankzij de boost door de coronacrisis. Wel doet het bedrijf investeringen in veiligheidsmaatregelen tegen corona, terwijl ook meer mensen in dienst werden genomen om de winkels draaiende te houden. Werknemers worden voor hun inzet tijdens de crisis beloond met een bonus.

Ahold Delhaize verhoogde in augustus de financiële ramingen voor heel dit jaar. De aandacht van beleggers zal naast de cijfers ook uitgaan naar eventuele opmerkingen over de impact van nieuwe lockdownmaatregelen in veel landen op het bedrijf.