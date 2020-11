Heineken neemt Texelse Bierbrouwerij over

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken neemt zijn kleine branchegenoot Texelse Bierbrouwerij over. Die brouwer van speciaalbieren zoals het bekende Skuumkoppe was op zoek naar een strategische partner om door te kunnen groeien. Samen met Heineken zal de Texelse Bierbrouwerij gaan werken aan een betere beschikbaarheid in de horeca en groei van de productie.

Texelse Bierbrouwerij wilde professionaliseren en verder groeien, aldus directeur Cor Honkoop. "We lagen al heel goed op koers, we hebben de beste zomer ooit achter de rug." Met Heineken als nieuwe eigenaar kan de maker van dertien biersoorten daar sneller stappen in zetten.

Onder de vlag van Heineken blijft het Texelse bedrijf autonoom. Ook laat de biergigant weten dat de brouwerij op Texel blijft. Financiële details zijn niet verstrekt.