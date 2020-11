Bedrijvigheid industrie eurozone nog iets sterker in oktober

LONDEN (AFN/RTR) - De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone was in oktober nog iets sterker dan eerder gedacht. Dat maakte de Britse marktonderzoeker Markit bekend op basis van definitieve cijfers.

De inkoopmanagersindex van Markit die de bedrijvigheid in de industrie meet, kwam in oktober uit op 54,8 tegen 53,7 in september. Dat is de hoogste stand sinds juli 2018 en de vierde maand op rij met groei voor de industrie van de eurozone. Bij een voorlopige raming werd een niveau van 54,4 gemeld. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De index voor de Duitse industrie kwam in oktober uit op 58,2. Die voor Frankrijk stond op 51,3. Voor Italië en Spanje werden standen gemeten van respectievelijk 53,8 en 52,5, aldus Markit.

Gevolgen nieuwe lockdown

De index voor de Britse industrie noteerde voor oktober een definitieve stand van 53,7 tegen 54,3 een maand eerder. Bij een voorlopige meting werd een niveau van 53,3 gemeld.

Volgens de onderzoekers is het nu de vraag in hoeverre de economische bedrijvigheid in Europese landen zal worden geraakt door de herinvoering van lockdownmaatregelen tegen het stijgende aantal coronabesmettingen.