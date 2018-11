Gepubliceerd op | Views: 678

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag overwegend met plussen geopend, wat de vierde winstbeurt op rij betekent. De handel werd gesteund door de hoop op een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast ging de aandacht van beleggers uit naar het belangrijke banenrapport. Apple ging onderuit na een tegenvallend kwartaalbericht.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 25.514 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 2751 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq werd in bedwang gehouden door de koersval van Apple en was vlak op 7434 punten.

Persbureau Bloomberg meldde dat president Donald Trump een handelsovereenkomst wil tekenen met China tijdens de G20-bijeenkomst in Argentinië eind november. Volgens ingewijden heeft Trump hoge ambtenaren aan het werk gezet om de voorwaarden op papier te zetten. Op de beurzen in Azië en Europa zorgde dit nieuws voor duidelijke plussen.

Apple

Apple leverde ruim 5 procent in. De iPhone-maker kwam met voorzichtige vooruitzichten voor het belangrijke lopende kwartaal waarin ook de feestdagenperiode valt. De technologiegigant meldde dat in de komende maanden mogelijk niet aan de hooggespannen verwachtingen kan worden voldaan.

De werkgelegenheid in de VS is in oktober met 250.000 banen gegroeid. Economen hadden in doorsnee op een aanwas met 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen gerekend. De werkloosheid was onveranderd op 3,7 procent. Het rapport is van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Er wordt algemeen verwacht dat de Fed in december de rente verder gaat verhogen.