BAM verduurzaamt woonflat in Scheveningen

BUNNIK (AFN) - BAM is begonnen met een ingrijpende verbouwing van een appartementenflat in Scheveningen. Het bouwbedrijf renoveert het gebouw Hoog Lindoduin in opdracht van de woningcorporatie Vestia, die de woningen wil verduurzamen. Welk bedrag met de order is gemoeid, maakte BAM niet bekend.

Op het casco na wordt het 182 woningen tellende gebouw geheel vernieuwd. De woningen worden onder meer gasloos gemaakt en aangesloten op warmtepompen. De woningen worden naar verwachting uiterlijk begin 2021 opgeleverd.

BAM kondigde verder aan dat wordt begonnen met de verbouwing van het stadhuis van de gemeente Apeldoorn. BAM werkt tot eind 2019 aan de renovatie samen met Apeldoornse werknemers en onderaannemers. Begin 2020 wordt het vernieuwde stadhuis weer in gebruik genomen. Er werden geen financiële details gemeld.