BUNNIK (AFN) - BAM Properties, de Britse vastgoedontwikkelaar van bouwbedrijf BAM, zoekt een partner voor de financiering van een appartementencomplex in Leeds. De onderneming heeft adviesbureau BTR Capital Partners in de arm genomen voor de speurtocht naar geldschieters.

De financiering is nodig voor de bouw van een complex met 463 te verhuren woningen dat door BAM wordt gebouwd. Bedragen werden niet genoemd. De panden maken deel uit van een groter vastgoedproject voor kantoor- en woonruimtes van BAM Properties in Leeds, Latitude genaamd.

BAM maakte ook bekend dat er een definitief akkoord is met de Australische deelstaat Queensland over de financiering van een grote spoorklus in de stad Brisbane. Het bouwbedrijf is onderdeel van een consortium dat een ruim 10 kilometer lange spoorverbinding ontwerpt en aanlegt, naast twee tunnelbuizen van 5,9 kilometer en metrostations.

De overheid van Queensland betaalt omgerekend 3,4 miljard euro voor het project. BAM rekent op een jaarlijkse opbrengst van circa 100 miljoen euro gedurende een periode van vijf jaar.