Rechter geeft PostNL gelijk in slepende zaak om partijenpost

DEN HAAG (AFN) - Post- en pakketbedrijf PostNL heeft in hoger beroep een overwinning behaald in een jarenlange juridische strijd met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die toezichthouder begon in 2015 een zaak tegen PostNL omdat die concurrerende postvervoerders zou benadelen met zijn tarieven voor partijenpost. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vond dat daar onvoldoende bewijs voor was.

Die uitspraak van hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht betekent dat de ACM ten onrechte een last onder dwangsom heeft opgelegd aan PostNL. Eerder kreeg de marktwaakhond nog wel gelijk van de rechtbank in Rotterdam, maar PostNL ging in beroep. Tegen de uitspraak van het CBb is geen beroep meer mogelijk.

De zaak ging over partijenpost, oftewel grote hoeveelheden post, die PostNL in sorteercentra verzorgde voor grote zakelijke postverzenders en andere postvervoerders. Enkele postvervoerders hadden geklaagd over hogere tarieven voor de verwerking van post met verschillende afzenders, vergeleken met post met dezelfde afzender. Daarmee zou PostNL de non-discriminatieverplichting uit de Postwet 2009 hebben overtreden. Deze wet geldt inmiddels niet meer, maar vanwege de lange juridische procedures is er nu pas een einduitspraak in deze zaak.