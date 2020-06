IATA dringt aan op snelle invoering coronamaatregelen luchtvaart

Gepubliceerd op | Views: 648 | Onderwerpen: luchtvaart

GENEVE (AFN) - De wereldwijde luchtvaartsector kan weer veilig te werk gaan als luchtvaartmaatschappijen zich houden aan strikte voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Dat zegt de internationale brancheorganisatie IATA die dan ook aandringt bij overheden en autoriteiten om deze maatregelen zo snel mogelijk in te voeren om het luchtverkeer te kunnen hervatten. Door de coronacrisis ligt de internationale luchtvaart al langere tijd grotendeels plat.

De IATA heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld, onder de naam Takeoff. Het gaat bijvoorbeeld om mondmaskers voor passagiers en personeel, reinigen van oppervlaktes in vliegtuigen, screenen van reizigers op gezondheidsklachten onder meer via temperatuurmetingen door professionele zorgverleners en meer gebruik van elektronische middelen in plaats van papier zoals boardingpassen.

"Deze opeenstapeling van maatregelen zou reizigers en personeel het vertrouwen moeten geven om weer te gaan vliegen", aldus IATA-directeur Alexandre de Juniac. Volgens hem zijn maatschappijen groot voorstander van deze aanpak. "We rekenen nu op overheden om deze aanbevelingen zo snel mogelijk te implementeren, want de wereld wil weer reizen en luchtvaartmaatschappijen spelen een cruciale rol in het economisch herstel."