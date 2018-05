Apple blikvanger bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 845

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met lichte verliezen geopend. Grote blikvanger is technologiereus Apple, dat met verrassend sterke kwartaalcijfers naar buiten kwam. Beleggers verwerken ook het rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid van loonstrookverwerker ADP, waaruit blijkt dat de banengroei in april is afgezwakt. Op de handelsvloeren wordt daarnaast uitgekeken naar het rentebesluit dat de Federal Reserve later op de dag publiceert.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 24.060 punten. De breder samengestelde S&P zwakte met 0,3 procent af tot 2648 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 7117 punten.

Apple won 2,9 procent. Het bedrijf met 's werelds hoogste beurswaarde presenteerde mede geholpen door belastingvoordelen omzet- en winstcijfers die verwachtingen van veel kenners overtroffen.

Ook het aandeel Mastercard opende hoger (plus 2 procent). Het creditcardbedrijf liet in een kwartaalupdate weten nieuwe records aan winst en omzet te hebben gevestigd.