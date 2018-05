'Cijfers AMG boven verwachting'

Gepubliceerd op | Views: 1.362

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van metalenspecialist AMG in het eerste kwartaal waren beter dan verwacht. Dat meldde ING in een reactie. Het bedrijfsresultaat viel aanzienlijk hoger uit dan de consensus.

ING denkt dat de winstverwachting voor heel 2018 naar boven bijgesteld kan worden. AMG profiteerde van hogere volumes en gestegen prijzen, met name bij vanadium en silicium. Volgens de bank heeft de markt de prijsstijging van vanadium van ruim 60 procent sinds begin dit jaar over het hoofd gezien, terwijl lithium-gerelateerde aandelen zoals AMG de afgelopen tijd werden geraakt door zorgen over overaanbod bij lithium.

ING hanteert een buy-advies en een koersdoel van 55 euro voor AMG. Het aandeel sprong woensdag om 09.40 uur 10,4 procent omhoog tot 42,88 euro, waarmee het koploper was in de MidKap.