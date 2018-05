Hogere winst en omzet voor AMG

Gepubliceerd op | Views: 991

AMSTERDAM (AFN) - Advanced Metallurgical Group (AMG) heeft in het eerste kwartaal meer omzet en winst in de boeken gezet. De in Amsterdam genoteerde metalenspecialist profiteerde van hogere verkopen en gestegen prijzen voor metalen als bijvoorbeeld vanadium, aluminium, antimoon, chroom en titanium.

De omzet ging met 20 procent omhoog tot ruim 308 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 35 procent tot 44,5 miljoen dollar en de nettowinst kwam 18 procent hoger uit op 18,4 miljoen dollar.

Bij de metalendivisie AMG Critical Materials namen de opbrengsten met 28 procent toe tot meer dan 248 miljoen dollar. Bij AMG Engineering, dat industriële diensten levert, daalde de omzet met 5 procent tot 60 miljoen dollar, vooral als gevolg van de effecten van timing van projecten.

AMG verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar een aanzienlijke verbetering zal laten zien ten opzichte van vorig jaar.

De onderneming wijst verder op de naar eigen zeggen sterke kasstroom uit operationele activiteiten. Die klom met 39 procent tot bijna 25 miljoen dollar. De nettoschuld ging met 9 procent omlaag tot 9,4 miljoen dollar.