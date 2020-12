Sterkste groei industrie in 22 maanden

ZEIST (AFN) - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in november met het sterkste tempo gegroeid sinds januari 2019. Met name het aantal nieuwe orders nam behoorlijk toe, en dan vooral uit het buitenland. Dat zorgde er ook voor dat voor het eerst sinds februari sprake is van een groei van het aantal banen, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi).

De opdrachten vanuit andere landen is nu al vier maanden op rij aan het groeien. De toename van het aantal banen was volgens de Nevi bescheiden. Vooral producenten van kapitaalgoederen, die worden gebruikt om goederen en diensten mee te produceren, namen extra mensen aan. Het werk werd veelal uitgevoerd door tijdelijke krachten. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk bleef afnemen, maar deze afname was de kleinste in acht maanden.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam uit op een stand van 54,4 tegenover 50,4 in oktober. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder op krimp.

Vertrouwen

"Ondernemers zien duidelijk licht aan het eind van de tunnel", zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom industrie bij ABN AMRO in een reactie. "Het plotseling opverende vertrouwen in de economie is waarschijnlijk het gevolg van het nieuws over coronavaccins. Ondanks de gedeeltelijke lockdowns die een aantal Europese landen eind oktober hebben aangekondigd, zijn de nieuwe exportorders verder toegenomen."

Ook binnen Nederland nam de vraag volgens Swart flink toe, vooral naar kapitaalgoederen. "Het lijkt erop dat sommige ondernemers investeringen die zij vanwege de pandemie hadden uitgesteld nu alsnog doorzetten na het goede nieuws over vaccins, wat resulteert in meer vraag naar machines."

Extra activiteit

De Nederlandse industrie profiteerde ook van de stevige groei van de Duitse industrie. Het Duitse herstel is volgens de Nevi deels te danken aan een oplevende export naar China, waar de industriële productie gestaag doorgroeit. Duitsland importeert op zijn beurt veel industriële producten uit Nederland.

Op de korte termijn zorgt ook de brexit voor extra activiteit, verwacht de Nevi. Sommige ondernemingen kopen extra voorraad vanwege het aflopen van de overgangsperiode aan het eind van dit jaar. Hoe de handelsrelatie tussen de Britten en de Europese Unie er volgend jaar precies uit komt te zien, is nog steeds onduidelijk. Wel werd doorgaans voor elke belangrijke brexitdeadline door veel industriële bedrijven gehamsterd voor extra voorraad.