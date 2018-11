Megaboete trekt winst ING omlaag

Gepubliceerd op | Views: 2.628

AMSTERDAM (AFN) - De nettowinst van ING is in het derde kwartaal flink gekelderd door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen. Zonder die flinke last ging het wel beter met het financiële concern. ING kreeg er wereldwijd ook weer veel klanten bij.

Onder de streep bleef 776 miljoen euro over, tegen een nettowinst van bijna 1,4 miljard euro in het derde kwartaal vorig jaar. Het zogeheten onderliggende resultaat voor belastingen, de winst zonder het effect van de schikking, groeide evenwel met 6,5 procent naar dik 2,1 miljard euro.

De bank heeft een rumoerig kwartaal achter de rug. ING erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. De zaak werd voor 675 miljoen euro geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De kwestie leidde tot veel politieke ophef en maakte ook de positie van financieel topman Koos Timmermans onhoudbaar.

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers benadrukte in een toelichting dat de boete de reputatie van de bank duidelijk heeft geraakt. Toch komt de uitkering van dividend aan de aandeelhouders hierdoor niet in gevaar. Volgens Hamers is de kapitaalbuffer van de bank sterk gebleven. Afgelopen kwartaal slaagde ING er verder in om de kosten aardig in het gareel te houden. Alles bij elkaar telt de bank inmiddels 38 miljoen klanten.