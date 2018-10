Aegon Nederland stapt uit palmolie

Gepubliceerd op | Views: 738 | Onderwerpen: , Nederland

AMSTERDAM (AFN) - Aegon Nederland belegt niet langer in palmolie. Volgens Milieudefensie gaat het na ASR om de tweede grote verzekeraar die geen geld meer steekt in de voor het regenwoud zo desastreuze bedrijfstak.

In een toelichting stelt een woordvoerder van Aegon dat palmolie een controversieel onderwerp is, waar het bedrijf niet langer mee geassocieerd wil worden. Wel heeft de verzekeraar zich aangesloten bij de internationale overleggroep RSPO die praat over verduurzaming van de palmoliesector.

De internationale tak van Aegon heeft zich niet aan de palmolieban gecommitteerd, maar volgens de zegsman heeft die momenteel geen palmoliebeleggingen. ,,Ik moet er wel bij zeggen dat we via derden mogelijk wel investeren in palmolie. We hebben momenteel geen instrumenten om dat te beïnvloeden."

De productie van palmolie wordt in verband gebracht met ontbossing, landroof, mensenrechtenschendingen en klimaatverandering. Ook wordt het leefgebied van dieren als de orang-oetan, tijgers en olifanten bedreigd door de palmolieproductie.