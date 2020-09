Australische centrale bank handhaaft rente

Gepubliceerd op | Views: 0 | Onderwerpen: Australië, rente

SYDNEY (AFN/BLOOMBERG) - De Australische centrale bank heeft dinsdag het belangrijkste rentetarief zoals verwacht gehouden op 0,25 procent. Wel besloot de Reserve Bank of Australia (RBA) de omvang van een financieringsfaciliteit voor banken te vergroten en de looptijd ervan te verlengen. Daarmee hebben financiële instellingen makkelijker toegang tot geld.

De stappen van de RBA kwamen niet onverwacht. De Australische economie is flink geraakt door de coronacrisis, waarbij rekening wordt gehouden met een flinke krimp in het tweede kwartaal en een dit jaar oplopende werkloosheid naar 10 procent. Daarbij komen de laatste weken zorgen over de stevige waardestijging van de Australische dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Dat zet de exportpositie van het land onder druk. Steun van de centrale bank is daarom cruciaal om het economische herstel en de werkgelegenheid weer op gang te krijgen.