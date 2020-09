Milieuclub sleept Boskalis voor de rechter om zandwinning

Gepubliceerd op | Views: 1.138

AMSTERDAM (AFN) - Milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS sleept Boskalis voor de rechter. De baggeraar en maritiem dienstverlener werd meermaals verzocht om informatie over een zandwinningsproject in Zuid-Sulawesi te geven. Dat gebeurde niet, waarop een kort geding is aangespannen. Volgens de klagers zou Boskalis onder meer de milieu-effectrapportage moeten kunnen laten zien.

Boskalis wint voor de kust voor Sulawesi zand voor de uitbreiding van de haven van de Indonesische stad Makassar. Both ENDS stelt dat het bedrijf visgronden aantast en dat het voor lokale vissers onmogelijk wordt om nog in hun dagelijks levensonderhoud te voorzien. "De vissers voelen zich genegeerd, want ze hebben geen informatie gekregen over de sociale, economische en milieurisico’s van het project of inspraak gehad bij de uitvoering", zegt Both ENDS.

Het is volgens Both ENDS voor zover bekend de eerste keer dat een Nederlandse rechter zich zal buigen over de vraag of een Nederlands bedrijf dat actief is in het buitenland, verplicht kan worden informatie daarover voor direct betrokken belanghebbenden beschikbaar te stellen omdat hun rechten worden geschonden.

De milieu- en mensenrechtenorganisatie wijst erop dat vissers ook bij een vorig zandwinningsproject in de regio niet betrokken zijn geweest. Dat project leidde voor sommige vissers tot 80 procent daling van hun visvangst, aldus de organisatie. Ook zou de zandwinning tot kustafslag hebben geleid, waardoor een begraafplaats en diverse huizen in zee verdwenen.

Het kort geding dient op 2 september voor de rechtbank in Rotterdam. Een woordvoerder van Boskalis was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.