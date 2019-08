Oekraïne en Pakistan trekken de kar voor VEON

Gepubliceerd op | Views: 390 | Onderwerpen: Oekraïne

AMSTERDAM (AFN) - Telecomconcern VEON heeft in het tweede kwartaal van het jaar een hoger resultaat in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. De omzet viel wel een fractie lager uit, maar dat kwam mede door negatieve wisselkoerseffecten en nieuwe boekhoudregels. Op vergelijkbare basis was sprake van een groei met 7,5 procent. Vooral prestaties in Oekraïne en Pakistan pakten gunstig uit voor het in Amsterdam genoteerde bedrijf.

VEON sloot de meetperiode af met een omzet van 2,3 miljard dollar, hetgeen op jaarbasis een daling met 0,4 procent betekende. Het bedrijfsresultaat steeg naar 994 miljoen dollar, waar een jaar eerder 857 miljoen dollar werd geboekt, ondanks tegenwind van valutakoersen en gewijzigde regels. Onder de streep resteerde een bedrag van 75 miljoen dollar, tegen een verlies van 144 miljoen dollar een jaar eerder.

VEON wist onder meer de kosten voor dienstverlening in Rusland, Oekraïne en Pakistan terug te dringen. Het bedrijf gaat er van uit de kosten dit jaar verder omlaag te krijgen. Topvrouw Ursula Burns sprak in een toelichting van een goed operationeel resultaat, ondanks uitdagende marktomstandigheden. VEON hield de prognose voor heel 2019 in stand. Het bedrijf rekent op een autonome omzetgroei en stijging van het bedrijfsresultaat met 1 tot 3 procent. Verder zal de vrije kasstroom, exclusief licenties, op circa 1 miljard dollar uitkomen.

De zoektocht naar een opvolger voor financieel directeur Trond Westlie, die eerder aangaf per eind september bij het bedrijf te zullen vertrekken, is nog altijd gaande. VEON stelde het interim-dividend vast op 0,13 dollar per aandeel.