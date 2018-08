'WDP op koers'

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds heeft met zijn halfjaarbericht niet positief of negatief weten te verrassen. Kenners van ING spreken van een goede uitvoering van de strategie, zoals het fonds eigenlijk altijd wel doet.

Met een investeringsvolume van 900 miljoen euro is WDP volgens ING op koers om aan zijn eigen doelstellingen voor de periode 2016-2020 te voldoen. Het bedrijf heeft inmiddels 72 procent van de beoogde 1,25 miljard aan investeringen vastgelegd. Verder houdt het bedrijf vast aan zijn doelstelling van de winst per aandeel van 7 euro in 2020.

ING wijst verder op de vergelijkbare omzetgroei van 2 procent. Volgens het bedrijf moet geen rekening worden gehouden met groei in de huurmarkt. Voor heel 2018 rekent WDP op 1,5 tot 2 procent omzetgroei.

ING handhaafde zijn hold-advies met een koersdoel van 94 euro. Het aandeel WDP noteerde omstreeks 10.35 uur 0,5 procent hoger op 115,40 euro.