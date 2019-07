'Hobbel op de weg voor Kiadis'

Gepubliceerd op | Views: 546

AMSTERDAM (AFN) - Kiadis Pharma heeft voor de goedkeuring van de zijn middel ATIR101 wederom vertraging opgelopen. Hoewel dit maar een beperkte invloed zal hebben op de financiële prestaties van het biotechnologiebedrijf, geeft het evengoed te denken. Dat schrijven kenners van KBC in een rapport.

De geplande marktintroductie van het middel voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten in de Europese Unie is nu 2020, waar eerder nog op eind 2019 werd gerekend. Volgens KBC is goedkeuring krijgen voor ATIR101 van het Europees medicijnagentschap EMA een ingewikkeld traject, zeker nu er een adviesgroep (SAG) in het leven is geroepen om een oordeel te vellen. Dit laatste is niet uniek, maar maakt de kwestie wel iets complexer.

Voorlopig tornt KBC niet aan zijn koopadvies met een koersdoel van 20,50 euro. NIBC doet dat wel, daar ging het oordeel naar sell van neutral. Het aandeel Kiadis sloot vrijdag op 7,62 euro. Op maandag omstreeks 09.15 uur was nog geen koers bekend.