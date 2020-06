VEON benoemt nieuwe voorzitter

Gepubliceerd op | Views: 169

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft Gennady Gazin benoemd tot nieuwe voorzitter. Hij volgt bij de in Amsterdam genoteerde onderneming in die functie Ursula Burns op. Gazin begint per direct.

Burns was drie jaar voorzitter van VEON. Het bedrijf maakte verder ook andere benoemingen in de raad van toezicht bekend, met vijf nieuwe leden en de herbenoeming van zeven andere leden.