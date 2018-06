Vakbond roert zich bij AkzoNobel

Gepubliceerd op | Views: 78

ROTTERDAM (AFN) - Vakbond FNV houdt begin juni een actiebijeenkomst bij AkzoNobel Rotterdam vanwege de weigering van het bedrijf om 400 miljoen bij te storten in het pensioenfonds. Eerder werd al zo'n bijpraatsessie gehouden in Sassenheim. Volgens FNV bleek toen dat de actiebereidheid onder medewerkers groot is.

,,De maat is vol en daarom zijn we bezig met actiebijeenkomsten. AkzoNobel verbiedt bijeenkomsten van bondsleden in de fabrieken, stuurt warrige informatie rond en komt met onverwachte cao-voorstellen om weg te blijven van de pijnlijke pensioendiscussie die we moeten voeren'', zegt FNV-bestuurder Erik de Vries. ,,Ook is het ronduit schandalig en de arrogantie ten top dat ze al op voorhand uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek naast zich neerleggen.''

Voor indexeringen van de pensioenen is eenmalig een bedrag van 400 miljoen euro nodig. De vakbonden bij AkzoNobel menen dat dit betaald kan worden uit de miljarden van de verkoop van de divisie Specialty Chemicals. FNV waarschuwt dat de werknemers zelfs de helft van hun pensioen kunnen verliezen door tekorten in hun pensioen.

Een ander punt waarvoor de bond zich hardmaakt is een werkgelegenheidsgarantie voor het personeel. ,,Als AkzoNobel denkt de bijeenkomsten te kunnen verbieden en zo tegen te houden, vergaderen we gewoon voor de poorten. AkzoNobel weet al een jaar dat vakbondssteun tegen de overname door de Amerikaanse branchegenoot PPG niet gratis zou zijn'', aldus De Vries.