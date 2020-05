Gepubliceerd op | Views: 836

AMSTERDAM (AFN) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten de procedure tegen PostNL stop te zetten, die gestart was naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Sandd. Vanwege het samengaan van de twee bedrijven is het nut en de noodzaak van de zaak verdwenen.

Het onderzoek was gericht op de vraag of PostNL misbruik zou hebben gemaakt van een economische machtspositie op de postmarkt en daarmee Sandd zou hebben benadeeld. Het ging daarbij over de markt voor zakelijke post in de periode 2015-2017.