Maaltijdbezorger Just Eat groeit door

Gepubliceerd op | Views: 216

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Maaltijdbezorger Just Eat heeft in het eerste kwartaal de omzet en het aantal orders flink zien groeien. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht.

Just Eat zag het aantal orders aanzwellen tot bijna 52 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk werd een kwart meer orders binnengehaald, onder meer met behulp van de overname van rivaal Hungryhouse en de gunstige timing van Pasen. De omzet kwam bijna 50 procent hoger uit op 177,4 miljoen pond, omgerekend ruim 202 miljoen euro.

Internationaal zag Just Eat het aantal orders met 46 procent groeien tot bijna 22 miljoen. In Canada gingen de zaken goed, terwijl de onderneming wel wat tegenwind ondervond in Australië. Just Eat herhaalde zijn prognoses voor heel het jaar.

Just Eat is niet actief in Nederland. Twee jaar geleden verkocht het zijn activiteiten in de Benelux aan het Nederlandse beursgenoteerde Takeaway. Verschillende analisten zien wel brood in een eventuele fusie tussen Takeaway en Just Eat. Samen zouden de bedrijven beter kunnen concurreren met Delivery Hero in Duitsland.