Ease2pay voelt sterk gedaalde autogebruik door coronavirus

ROTTERDAM (AFN) - Ease2pay heeft ook last van de coronacrisis, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen. Hierdoor ziet de beursgenoteerde onderneming sinds half maart een blijvende daling in het aantal auto-gerelateerde betaaltransacties.

De betaaldienstverlener maakt zover het kan gebruik van de financiële regelingen die de overheid ter beschikking stelt. Daar waar het mogelijk is worden ook passende maatregelen genomen om uitgaven te reduceren.

Ease2pay verwacht dat de gevolgen van de virusuitbraak een impact zullen hebben op zijn prognoses en daarmee op de bereidheid van externe partijen en de kapitaalmarkt om de onderneming te financieren. Maar hoe alles precies zal uitpakken is nog onduidelijk.

Aandeelhouder The Internet of Cars had in december nog een kredietfaciliteit van 650.000 euro aan de onderneming ter beschikking gesteld. Daarvan is op dit moment nog 188.000 euro ongebruikt.