'Flinke lagere opening beurshandel Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 1.326

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag flink lager te gaan openen, op de eerste handelsdag van het tweede kwartaal. Beleggers blijven voorzichtig vanwege de coronapandemie. Daarnaast verwerkt Wall Street een banenrapport van loonstrookverwerker ADP waaruit bleek dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven door de coronacrisis is gekrompen, al was die krimp wel veel minder sterk dan verwacht.

President Donald Trump heeft Amerikanen opgeroepen om nog zeker dertig dagen sociaal afstand te houden vanwege het coronavirus. De komende twee weken worden volgens Trump erg zwaar en het dodental zal flink oplopen. In de Verenigde Staten is het grootste aantal besmettingen met het virus wereldwijd geconstateerd.

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in maart met 27.000 arbeidsplaatsen af al loopt dat maar tot half maart. Economen hadden gerekend op een afname met 150.000 arbeidsplaatsen. Vanwege de coronacrisis sluiten veel bedrijven de deuren. Vorige week bleek nog dat de uitkeringsaanvragen in de VS explosief zijn gestegen. Vrijdag komt het officiële banencijfer van de overheid. Daarin zijn ook de ontwikkelingen in de publieke sector verwerkt.

Amerikaanse industrie

Verder zijn er kort na aanvang nog gegevens over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie van marktonderzoekers Markit en ISM. Markit had eerder al gemeld dat in maart krimp was te zien voor de industrie in de VS en dat vooral de dienstensector flink werd geraakt door de coronacrisis.

Aan het bedrijvenfront is er belangstelling voor kopieermachinefabrikant Xerox die zijn overnamejacht op computer- en printermaker HP Inc zou staken. Volgens The Wall Street Journal ondermijnt de coronacrisis de financiële situatie van Xerox dusdanig dat de stekker getrokken moet worden uit de megadeal. Xerox probeerde al een hele tijd HP in te lijven en had een vijandig overnamebod van meer dan 30 miljard dollar op tafel gelegd.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 1,8 procent lager op 21.917,16 punten. In het eerste kwartaal als geheel is de toonaangevende graadmeter zo'n 23 procent gedaald, de slechtste kwartaaluitslag sinds 1987. De S&P zakte 1,6 procent tot 2584,59 punten en technologiegraadmeter Nasdaq speelde 1 procent kwijt op 7700,10 punten.