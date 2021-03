Stevige winsten op koersenborden Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met stevige koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street waren op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand maart optimistisch gestemd. Dat kwam door de politieke ontwikkelingen rond het coronasteunpakket van 1900 miljard dollar van president Joe Biden en de Amerikaanse goedkeuring van het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson (J&J).

De Dow-Jonesindex sloot 2 procent hoger op 31.535,51 punten. De brede S&P 500 klom 2,4 procent tot 3901,82 punten, de sterkste dagelijkse stijging sinds juni en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2,9 procent tot 13.282,95 punten.

Het coronasteunpakket van Biden gaat naar de Senaat, waar de Democratische vicepresident Kamala Harris mogelijk een beslissende stem zal moeten uitbrengen. In de Senaat hebben zowel de Republikeinen als de Democraten namelijk 50 zetels.

Het aandeel J&J won 0,5 procent. De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het vaccin van de Leidse farmaceut Janssen, dochteronderdeel van J&J, een noodgoedkeuring gegeven voor de Amerikaanse markt. De Europese toezichthouder EMA zal het vaccin naar verwachting op 11 maart goedkeuren.

Boeing wint, aandacht voor Berkshire Hathaway

Boeing werd 5,8 procent hoger gezet, na een extra order voor 25 vliegtuigen van het type 737 MAX door United Airlines dat 1,2 procent aan waarde erbij kreeg. Dat wordt gezien als een teken van vertrouwen in de 737 MAX, die sinds kort weer mag vliegen na twee dodelijke crashes met het type in korte tijd. Ook heeft United om versnelde levering van eerder bestelde 737 MAX-toestellen gevraagd.

Verder ging de aandacht uit naar Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van superbelegger Warren Buffett. Berkshire heeft het slotkwartaal van 2020 uitstekend gepresteerd. De onderneming boekte een fors hoger resultaat, geholpen door de rendementen op aandelen als die van techconcern Apple. Berkshire ging 3,6 procent vooruit.

Op macro-economisch gebied werd door marktonderzoeker ISM gemeld dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in februari het hardst is gegroeid in drie jaar.

De euro noteerde op 1,2046 dollar, tegen 1,2049 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 60,44 dollar. Brentolie daalde 1,7 procent in prijs tot 63,46 dollar per vat.