Vakbonden bereiden acties voor in beroepsgoederenvervoer

UTRECHT (ANP) - De vakbonden bereiden acties voor in het beroepsgoederenvervoer. FNV meldt dat het om acties gaat in de winkeldistributie, chemie, pakketbezorging en afvalverwerking. Om wat voor acties het gaat is nog niet duidelijk, maar werkonderbrekingen worden niet uitgesloten.

CNV en FNV hebben een ultimatum gesteld vanwege de vastgelopen onderhandelingen over de cao beroepsgoederenvervoer. De werkgevers in de transportsector hebben van de bonden nog een week de tijd gekregen om bij te draaien.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) laat weten de achterban te informeren over het ultimatum en gaat in beraad. De branchevereniging wil niet ingaan op lopende onderhandelingen over de cao, aldus een woordvoerder.

De vakbonden willen onder meer een grotere loonstijging dan de werkgevers tot nu toe hebben voorgesteld, namelijk 3,5 procent. Volgens CNV is het laatste bod van de werkgevers blijven steken op een loonsverhoging van 2 procent. De bonden willen ook dat medewerkers eerder kunnen stoppen met werken en dat de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeteren.

CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel vindt dat de werkgevers de coronacrisis onterecht gebruiken als argument dat er niet meer loon in zit. "Een deel van de sector heeft weliswaar te lijden onder de coronacrisis, maar de meeste transportbedrijven zitten goed in het werk. Denk aan pakketbezorging of de bevoorrading van supermarkten", aldus Van Rijssel.

De collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor zo'n 150.000 werknemers in de transportsector. De vorige cao liep eind 2019 af en werd verlengd tot 1 januari 2021.