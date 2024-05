Beursupdate: AEX onder druk na lager slot VS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen noteerden vrijdag richting het einde van de ochtendhandel in het rood. De AEX index daalde 0,6 procent tot 908,77 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,3 procent liet optekenen. Het Damrak doet vrijdag een stap terug, na het lagere slot van Wall Street donderdagavond en de rode koersen vanochtend in Azië. "Deze dalingen reflecteren een breder sentiment van voorzichtigheid onder Europese investeerders", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING leidde de sterker dan verwachte inkooppmanagersindex in de VS op donderdag tot winstnemingen en de verwachting dat de Federal Reserve de rente minder zal verlagen dan eerder werd verwacht. De Amerikaanse tienjaarrente noteerde vrijdag stabiel op 4,473 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunten lager stond op 4,922 procent. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse economie in het eerste kwartaal op kwartaalbasis is gegroeid met 0,2 procent, na een krimp van 0,5 procent in het vierde kwartaal. Het groeicijfer was conform een voorlopige raming. De Britse detailhandelsverkopen zijn in april zowel op maand als op jaarbasis gedaald. Olie noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 76,51 dollar per vat. De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0817 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0813 op de borden. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden slechts 7 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 0,5 procent, gevolgd door Exor met een winst van 0,3 procent en IMCD met een winst van 0,2 procent. ING verhoogde het koersdoel voor IMCD van 154,40 naar 173,30 euro met handhaving van het koopadvies. ASMI bungelde in de hoofdindex onderaan met een verlies van 2,1 procent, sectorgenoot Besi verloor 1,2 procent en ASML noteerde 1,1 procent lager. Prosus verloor 1,1 procent. In de AMX ging TKH aan kop met een winst van 2,2 procent. Jefferies is begonnen met het volgen van het aandeel met een koopadvies en een koersdoel van 56,00 euro. Just Eat Takeaway bungelde onderaan met een verlies van 3,4 procent. Van de kleinere aandelen steeg Vivoryon maar liefst 67,1 procent. Het concern zei gisteren optimistisch te zijn over de potentie van zijn middel varoglutamstat als mogelijk geneesmiddel bij nierziekte en richt zich daarom nu op ontstekings- en fibrotische aandoeningen, in plaats van op Alzheimer. PostNL verloor 1,8 procent. Ajax noteerde vlak, nadat de voetbalclub overeenstemming bereikte met Francesco Farioli en OGC Nice over de overgang van de hoofdtrainer naar Amsterdam. Farioli tekende een contract van drie jaar, dat ingaat op 11 juni 2024. Bron: ABM Financial News

