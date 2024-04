Cabka ziet winstgevendheid aantrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Cabka/Henk Wildschut

(ABM FN-Dow Jones) Cabka heeft een trage start van 2024 achter de rug, maar ziet wel een verbetering in de winstgevendheid en de orderinstroom. Dit meldde het recyclingbedrijf met een notering op het Damrak donderdag voorbeurs. Cabka zegt zich te focussen op het verbeteren van de winstgevendheid. In alle segmenten meldde het bedrijf een aantrekkende brutomarge in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Ook deed Cabka het beter dan in het laatste kwartaal van 2023. Het orderboek groeide ook. De orderinstroom steeg met 22 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023, waarmee “een goede basis” werd gelegd voor een omzetgroei in het tweede kwartaal en daarna. In het eerste kwartaal viel de omzetontwikkeling nog tegen. De omzet bedroeg 44,1 miljoen euro tegen 55,3 miljoen euro een jaar eerder, mede door een negatief prijseffect. Lagere volumes droegen voor 16 procent bij aan de omzetdaling. Na een trage start van het jaar, blijft Cabka voorzichtig optimistisch over de rest van het jaar. "Hoewel we een aanhoudende marktvolatiliteit voorzien, hebben we er vertrouwen in dat we deze tegenwind het hoofd kunnen bieden", aldus het bedrijf. Cabka blijft mikken op een omzetgroei van ongeveer 5 procent met een EBITDA-marge van 13 tot 15 procent. Bron: ABM Financial News

