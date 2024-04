Vastned verkoopt Rokin Plaza Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft het winkelcentrum Rokin Plaza in het centrum van Amsterdam verkocht aan een private investeerder voor 100 miljoen euro. Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend. "Deze verkoop markeert een belangrijke mijlpaal voor Vastned in dit overgangsjaar", zei CEO Reinier Walta. "We blijven werken aan meer transacties in de komende periode." Het winkelcomplex is verhuurd aan de modemerken UNIQLO en Pull & Bear en de kantoren daarboven aan Effectory. De strategische heroriëntatie van Vastned in 2023 leverde op dat de verkoop van bepaalde onderdelen van de portefeuille tegen een goede prijs de meest waarde zou ontsluiten voor Vastned en diens aandeelhouders. Tot nu toe werd er voor 8,2 miljoen euro verkocht en daar komt deze transactie van 100 miljoen euro nu bij. Met de opbrengst kan Vastned de schulden verlagen en flexibiliteit scheppen voor de toekomstige portefeuille. Bron: ABM Financial News

