Zwakke orders voor ASML trekken AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, nadat zwaargewicht ASML onderuitging op tegenvallende orders voor de chipmachinefabrikant. Ook bij de kleinere fondsen waren er forse uitslagen, zowel omhoog als omlaag.

De AEX sloot 0,9 procent lager op 866,77 punten.

"De AEX opende flink lager na de tegenvallende orderintake van ASML in het eerste kwartaal", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op.

De verliezen liepen gedurende de middag verder op.

Er bleef intussen aandacht voor het rentepad van de centrale banken. De hoop op een snelle verlaging in de Verenigde Staten vervloog verder na uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell op dinsdagavond.

Powell zei dat er eerder minder dan meer vertrouwen is dat de inflatie op weg is naar het beoogde niveau, na de nieuwste inflatiecijfers. Er was juist meer vertrouwen nodig om de rente te kunnen verlagen, had de Fed daarvoor al aangegeven.

De markt lijkt het eens over een verlaging in september, stelde SEB, dat ook vooruit keek naar het Beige Book van de Fed vanavond. "Dat rapport zal een nieuw stukje vormen van de rentepuzzel."

Simon Wiersma van ING zei voor de camera van ABM Financial News dat het voor aandelenbeleggers overigens helemaal niet zo'n probleem is als de rente langer hoog blijft door de hardnekkige inflatie. De stijgende prijzen gaan volgens hem niet ten koste van de marges van bedrijven. Omdat de winst sneller groeit dan de rentekosten, kunnen de koersen verder omhoog later dit jaar, denkt Wiersma.

De inflatie in de eurozone daalde intussen verder in maart, werd woensdag bevestigd, en een ECB-beleidsmaker uit Italië zou woensdag hebben gezegd dat het weleens tijd wordt om de rente te verlagen.

Vanochtend werd bekend dat de Europese inflatie in maart is gedaald, conform eerdere cijfers. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand met 2,4 procent op jaarbasis. De inflatie was nog 2,6 procent in februari. De kerninflatie daalde van 3,1 naar 2,9 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0644. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde vanochtend, maar de Duitse Bund liep op.

De olieprijzen liepen met ruim een procent terug tot 84,50 dollar voor WTI-olie en 89,02 dollar voor Brent.

De afgelopen week stegen de olievoorraden sterker dan verwacht in de VS, met 2,7 miljoen vaten, waar een toename met 600.000 vaten was voorspeld door economen.

Stijgers en dalers

ASML ging fors onderuit, met een verlies van 6,7 procent, na tegenvallende orders. "Er was heel wat speculatie rond de orderinstroom van ASML", aldus CFO Roger Dassen, die benadrukte dat de afgelopen twee kwartalen in totaal toch bijna 13 miljard euro aan orders binnenkwam. "Een flink cijfer", aldus de CFO .

Ook sectorgenoten ASMI en Besi sloten in het rood, hoewel Besi het verlies beperkt hield.

ING won 1,5 procent en was de sterkste stijger, na een forse terugval eerder in de week en een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel was in de voorgaande periode sterk opgelopen.

AkzoNobel won 0,7 procent na een koopadvies van Jefferies.

In de AMX waren Just Eat Takeaway en Alfen de gebeten honden. De aandelen sloten respectievelijk 4,5 en 7,4 procent lager. De maaltijdbezorger kwam met cijfers die niet goed werden ontvangen, hoewel Jefferies de update conform verwachting noemde. Alfen kreeg een adviesverlaging van Deutsche Bank.

Bij de smallcaps waren er diverse forse uitslagen.

B&S blonk uit met een koerswinst van ruim 8 procent na een koopadvies van ING.

Ook Postnl kreeg de handen op elkaar en klom 7 procent. Hier speelde een rol dat een overnamebod op het Britse Royal Mail van de Tsjechische miljardair Kretinsky is afgewezen. Kretinsky heeft een belang van bijna 30 procent in Postnl.

CM.com verloor 4 procent, na eveneens een kwartaalupdate.

TomTom ging harder onderuit na cijfers en sloot 15 procent lager. ABN AMRO Oddo sprak van een zwak kwartaal.

Ook Vivoryon daalde sterk, met 11 procent.

Tussenstanden Wall Street

Op Wall Street stonden de aandelenindices langer rond sluitingstijd in Europa. De S&P500-index daalde 0,4 procent.