Beursblik: Jefferies zet Akzo Nobel op Kopen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het advies voor AkzoNobel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 72,00 naar 79,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank.

Het nieuwe koersdoel vloeit voort uit een calculatie voor de som der delen van 82,00 euro per aandeel AkzoNobel en 76,00 euro per aandeel voor de inschatting van de toekomstige kasstroom.

Jefferies verhoogde woensdag de omzetverwachtingen voor AkzoNobel voor dit jaar en de komende jaren met 3 tot 4 procent. De raming voor de winst per aandeel in 2024 ging met 1 procent omhoog, maar voor 2025 en 2026 met meer dan 10 procent.

Jefferies wees in het rapport op de ontwikkelingen van de verfprijzen in Europa in relatie tot die van het verfmerk Dulux van AkzoNobel, diens belangrijkste merk in de regio. De analisten stelden vast dat de Dulux-prijzen online op het hoogste punt in tien maanden zijn aangeland en nog altijd een opwaartse trend vertonen. Volgens Jefferies zijn de grondstoffenprijzen nog altijd in het voordeel voor AkzoNobel. De bank raamt dit voordeel voor dit jaar op 230 miljoen euro.

De bank verwees woensdag ook naar de opleving in de Europese bouwsector, wijzend op de recente inkoopmanagersindices, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Dit zou volgens Jefferies voor de divisie Deco van AkzoNobel in het komende, voor het bedrijf zo belangrijke zomerseizoen, goed kunnen uitpakken.

Jefferies gaat voor 2024 uit van een schuldratio van 2,2 met een doelstelling bij de onderneming van circa 2. De hoge vrije kasstroom biedt volgens de bank ruimte voor aanvullende beloningen voor de aandeelhouders. Op middellange termijn kan AkzoNobel volgens de analisten een extra 5 procent per jaar uitkeren aan zijn aandeelhouders, "vermoedelijk via de inkoop van eigen aandelen".