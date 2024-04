OCI levert klimaatvriendelijke ammoniak aan Compo Expert Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OCI gaat zijn ammoniak met verlaagde CO2-uitstoot leveren aan Compo Expert, een Duitse producent van onder meer gespecialiseerde kunstmest. Dat maakte het in Amsterdam genoteerde bedrijf maandag bekend. Compo Expert zal aanvankelijk een kwart van de ammoniak die nodig is bij de fabriek in Krefeld dit jaar vervangen door het klimaatvriendelijkere product van OCI en is van plan dat aandeel in de komende twee jaar te vergroten. Ammonia is de belangrijkste grondstof en levert de grootste bijdrage aan de CO2-voetafdruk van Compo Expert, stelde CEO Ingo Müller. De geleverde ammoniak heeft een 60 procent lagere CO2-voetafdruk dan de standaard voor de industrie, garandeert OCI. Het wordt vanuit de fabriek van OCI in Texas verscheept naar Rotterdam. OCI levert al meer dan tien jaar ammoniak aan Compo Expert. Financiële details meldde OCI maandag niet. Bron: ABM Financial News

