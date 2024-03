Olie fors duurder in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag flink gestegen. Bij een settlement van 83,17 dollar werd een vat West Texas Intermediate 2,2 procent duurder ten opzichte van een dag eerder. Analisten van Commerzbank verklaarden de stijging van donderdag door de beperkte toename van de Amerikaanse olievoorraden. Dat was een positieve verrassing volgens de Duitse bank. Elders kijkt de markt, bij gebrek aan andere impulsen, al vooruit naar de bijeenkomst van het Joint Ministerial Monitoring Committee van OPEC+ op 3 april. Deze technische vergadering zal waarschijnlijk niets nieuws brengen, omdat olieproducenten zich vermoedelijk comfortabel voelen bij het huidige prijsniveau en de productiestrategieën al zijn afgerond, aldus Commerzbank. In de maand maart werd WTI ruim 6 procent duurder en op kwartaalbasis zelfs 16 procent. Volgens marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group was het een kwartaal met een "comeback" voor de olieprijzen. Het pessimisme aan het begin van dit kwartaal leek te verdwijnen toen de realiteit van vraag en aanbod niet strookte met de bearish verhalen, aldus Flynn. Volgens de marktanalist bleken de zorgen over een recessie en de mogelijkheid dat OPEC+ niet in staat zou zijn om de productieverlagingen door te zetten, ook onterecht. Met het zomerseizoen in het vooruitzicht en de "sterke seizoensgebonden neiging om de prijzen van benzine en ruwe olie te zien stijgen, zullen de politieke implicaties een onderwerp worden voor de Amerikaanse presidentskandidaten, denkt Flynn. De kans op een piek in de benzineprijzen is groot en de vraag is of de regering Biden niet "in de verleiding zal komen om het roer om te gooien en in plaats van olie terug te kopen voor de Strategic Petroleum Reserve, deze weer aan te spreken om te proberen de prijzen zo te drukken, zei de expert van The Price Futures Group. Bron: ABM Financial News

