Nederland investeert miljarden in chipsector rond Eindhoven

Penny wise, expat regeling versoberen die voor ophef zorgt en bedrijven aanzet tot dreigen te vertrekken, en vervolgens miljarden ergens regionaal in pompen van landelijk belastinggeld.



Voor de lokale woningeigenaar interessant? alleen als je dan wil verhuizen naar een andere regio en anders zullen de woz gerelateerde kosten wel omhoog gaan, heerlijk.



Mooi mismanagement van Den Haag weer, maja, wereldwijd wordt er met belastinggeld gesmeten ten faveure van de chipsector dus doen we lekker mee.



De massa betaald wel, net als de race naar de bodem die er geweest is in de vennootschapsbelasting om bedrijven over te halen zich in dat land te vestigen, maar toen alle landen dit deden aas het resultaat qua bedrijven relatief 0 alleen bedrijven wereldwijd betaalden veel minder belasting.

En wie hebben dat mogen opvangen... de massa.



Op naar het volgende huzaren stukje om belastinggeld te laten verdwijnen.



Je had ASML helemaal geen reden tot klagen moeten geven, natuurlijk is het belangrijk dat ASML behouden blijft maar zo is het einde wel zoek weer want dit krijgt nationaal en internationaal weer een domino effect.



Verhoog de belastingen maar em versober nog wat regelingen voor de mensen, geld genoeg, het verschil printen wij gewoon bij.