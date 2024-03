Home Depot neemt SRS over voor ruim 18 miljard dollar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Home Depot neemt SRS Distribution over voor 18,25 miljard dollar. Dit maakte de Amerikaanse keten voor bouwmarkten donderdag bekend. Met de overname wil Home Depot de blootstelling aan de professionele markt vergroten. Zo hoopt het om meer opdrachten binnen te halen bij aannemers, dakdekkers en hoveniers. SRS wordt gekocht van private-equitybedrijven. SRS heeft 760 locaties door heel Amerika. Home Depot verwacht dat de deal dit boekjaar, dat eind januari afloopt, wordt afgerond. Beleggers weten de situatie nog niet goed in te schatten. Na het nieuws is er nauwelijks beweging in het aandeel. Het lijkt er nu op dat het aandeel Home Depot 0,5 procent lager zal gaan openen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.