Fastned weer stapje dichter bij winstgevendheid

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in 2023 de volumes zien verdubbelen en heeft daarmee weer een stapje richting winstgevendheid gezet. Dit bleek donderdag uit cijfers van het snellaadbedrijf. "2023 bleek opnieuw een recordjaar", aldus CEO Michiel Langezaal. "We staan aan het begin van de transitie naar elektrisch rijden, waarbij de vloot aan elektrische auto's minstens zal vervijfvoudigen in de komende vijf jaar." De laadomzet trok op jaarbasis met 68 procent aan tot 60,5 miljoen euro. Voor het eerst werd ook een positieve EBITDA geboekt, waarop Fastned al rekende, van 4,6 miljoen euro. In 2022 was er nog sprake van een negatief resultaat van 4,6 miljoen euro. Op een onderliggende basis bedroeg de EBITDA 7,8 miljoen euro tegen een verlies van 4,0 miljoen euro in 2022. ING mikte op 8,3 miljoen euro. Fastned heeft inmiddels 297 laadstations, 55 stations meer dan een jaar eerder. "Ondanks de nodige uitdagingen, waaronder extreem weer." Het doel is om in 2030 1.000 stations te hebben. Onder de streep restte een verlies van 19,3 miljoen euro tegen een verlies van 22 miljoen euro een jaar eerder. Het verlies komt grofweg overeen met waar ING op mikte. Er zat eind 2023 126,6 miljoen euro in kas tegen 149,5 miljoen euro eind 2022. De operationele kasstroom was afgelopen jaar 3,1 miljoen euro negatief. Dit was in 2022 nog 10,8 miljoen euro negatief. Eerder deze maand liet Fastned weten op zoek te zijn naar een operationeel directeur, ofwel een COO, om de groei te versnellen. Bron: ABM Financial News

