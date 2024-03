Volumes Flow Traders iets omhoog maar volatiliteit blijft probleem

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal een iets beter handelsklimaat ervaren dan een kwartaal eerder, met iets hogere handelsvolumes, maar de volatiliteit, die de winstgevendheid in belangrijke mate bepaalt, bleef ondanks een lichte verbetering relatief laag. Dat maakte het handelshuis woensdag nabeurs bekend.

Voordat de 'gesloten periode' ingaat tot de publicatie van de eerstekwartaalcijfers, gaf Flow Traders een update over het kwartaal, op basis van publiek beschikbare informatie.

De marktvolumes van ETP's waren in januari en februari 12 procent hoger dan een jaar eerder in Europa, 21 procent hoger in Amerika en 23 procent hoger in Azië. De gemiddelde volatiliteit was echter 32 procent lager dan een jaar eerder.

Op de Europese aandelenmarkten waren de volumes gemengd bij de beurzen Euronext, Deutsche Börse en de London Stock Exchange: de volumes waren op sommige beurzen enkele procenten hoger dan een kwartaal eerder of een jaar eerder, op andere juist lager.

De volumes op de Amerikaanse beurzen Nasdaq en NYSE verbeterden wel, zowel op kwartaalbasis als vergeleken met het eerste kwartaal van 2023. De groei bedroeg enkele procenten tot rond 5 procent.

In Azië was het beeld gemengd, net als in Europa.

De volatiliteit was iets beter dan de dieptepunten van november en december maar bleef lager dan het gemiddelde van het vierde kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder is de volatiliteit nog steeds een derde lager dan een jaar eerder in Europa en de Amerika's. In Azië was de volatiliteit fors hoger dan een jaar eerder en gelijk aan het voorgaande kwartaal.

Op de vastrentende markten waren de volumes gemengd en de volatiliteit daalde met enkele procenten op kwartaalbasis en op jaarbasis.

De handelsvolumes van bitcoin stegen met meer dan 10 procent op jaarbasis en met iets minder dan 10 procent op kwartaalbasis, na goedkeuring in de VS van de Bitcoin ETF

Op het vlak van de kosten waren er geen verrassingen, stelde Flow Traders.