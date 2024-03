Media: fors lagere vraag in China naar Apple's iPhone Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in februari op jaarbasis ongeveer 33 procent minder iPhones afgeleverd. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van cijfers van de Chinese overheid. Uit de data bleek dat buitenlandse fabrikanten in februari circa 2,4 miljoen smartphones naar China hebben verzonden. Dit cijfer werd gedrukt doordat het Chinese Nieuwjaar ditmaal laat viel. Apple is verantwoordelijk voor het overgrote deel van deze leveringen, als enige buitenlandse speler met een aanzienlijk marktaandeel in China, aldus het persbureau. De daling in februari betekende de tweede maand op rij dat er minder smartphones werden ingevoerd. Volgens de data van de China Academy of Information and Communications Technology werden er in januari 39 procent minder iPhones geïmporteerd. Bron: ABM Financial News

