Degroof Petercam verlaagt koersdoel Ebusco naar €3,50

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor Ebusco verlaagd van 5,00 naar 3,50 euro en handhaafde het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist Luuk van Beek.

De resultaten die Ebusco vanochtend over 2023 presenteerde, waren "duidelijk lager dan de outlook en de verwachtingen" als gevolg van nieuwe vertragingen. "Dit is opnieuw een duidelijke tegenvaller."

De omzet in 2023 van 102 miljoen euro was ruim minder dan de 126 miljoen euro waarop Van Beek had gerekend en de 120 tot 130 miljoen euro waarop Ebusco mikte.

Het EBITDA-verlies van 96 miljoen euro was ook een stuk slechter dan de 73 miljoen euro verlies waarop Degroof had gerekend. Waar Ebusco rekende op een herstel in de tweede jaarhelft, was dit juist nog slechter dan de eerste zes maanden, benadrukte Van Beek.

Er stroomde veel geld het bedrijf uit, merkte de analist op.

Wel herhaalde Ebusco de outlook voor 2024, dat wil zeggen een omzet van meer dan 325 miljoen euro en een positieve EBITDA, maar het bedrijf voegde hier wel aan toe dat dit vooral in de tweede jaarhelft moet gebeuren.

Na alle tegenvallers in het afgelopen jaar, is het vertrouwen van de markt in de outlook voor 2024 verder afgenomen, denkt Van Beek. Hijzelf rekent voor dit jaar op een omzet van 251 miljoen euro en de consensus ligt volgens hem op 297 miljoen euro.

Wel meent de analist dat Ebusco de juiste beslissing heeft genomen door weer met assemblagepartners te gaan werken, "maar er zijn nog altijd logistieke uitdagingen".

Ook noemde Van Beek de hoge 'cash burn' zorgwekkend. Ondanks dat er positieve aanknopingspunten zijn, vreest de analist dat de kasstroom een punt van zorg blijft dit jaar.

Het aandeel Ebusco daalde dinsdag 7,0 procent naar 3,04 euro.