Beursblik: stijgende omzet en winst voor Inpost

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in 2023 waarschijnlijk meer omzet behaald en de winstgevendheid zien aantrekken dankzij hogere volumes. Dit blijkt uit een door de Poolse aanbieder van pakketkluisjes zelf samengestelde analistenconsensus. De volumes in 2023 worden door de analisten geraamd op 887 miljoen pakketten, in vergelijking met 745 miljoen pakketten in 2022. Begin januari meldde het concern zelf al het piekseizoen opnieuw goed doorgekomen te zijn, met volumes die in het vierde kwartaal op jaarbasis met 21 procent zijn gestegen tot 268,4 miljoen pakketten. Daarmee heeft Inpost zijn eigen verwachtingen overtroffen: bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers begin november zei het bedrijf nog een volumegroei voor het vierde kwartaal te voorzien die in lijn zou zijn met het derde kwartaal. In het derde kwartaal stegen de volumes op jaarbasis met 18 procent. De analisten rekenen voor 2023 verder op een aangepaste EBITDA van 2,7 miljard Poolse zloty op een omzet van bijna 9 miljard zloty. In 2022 boekte Inpost een aangepaste EBITDA van 2,0 miljard zloty op een omzet van 7,1 miljard zloty. Toen kwam het pakketvolume uit op 745 miljoen stuks. Inpost zei begin november tevens te verwachten dat het in zijn verschillende markten nog steeds marktaandeel kan winnen door sneller te groeien dan de markt voor e-commerce. "In Polen en het VK zal de omzet daarbij sterker stijgen dan het volume, door prijsverhogingen, terwijl bij Mondial Relay in Frankrijk het beeld omgekeerd zal zijn. De marge in Polen zal dit jaar zichtbaar verbeteren, bij Mondial Relay verslechteren door investeringen en in het Verenigd Koninkrijk positief blijven", zei InPost. Voor 2024 zijn de analisten positief gestemd. Zij zien de volumes stijgen tot meer dan een miljard pakketten, wat een omzet zou opleveren van 10,8 miljard zloty en een aangepaste EBITDA van 3,4 miljard zloty. De aanbieder van pakketkluisjes met een beursnotering in Amsterdam publiceert donderdag voorbeurs de jaarcijfers. Het aandeel Inpost noteerde maandag 0,3 procent hoger op 14,26 euro. Bron: ABM Financial News

