Unilever leidt AEX hoger

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag, kort na de beursgong, een half procent hoger naar 857,85 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent prijs moest geven. Onder de hoofdaandelen won Unilever ruim 5 procent na de aankondiging dat het de groei wil versnellen en de ijstak apart zet. Het ijsbedrijf van Unilever was in 2023 goed voor een omzet van 7,9 miljard euro. De andere hoofdaandelen noteerden binnen een bandbreedte van minder dan een procent. Alleen Prosus daalde nipt meer dan een procent. In de AMX won Basic-Fit meer dan een procent, terwijl de Air France-KLM juist krap een procent verloor. In de AScX won CM.com anderhalf procent. Maandag daalde het aandeel nog hard, nadat vrijdagavond duidelijk werd dat de twee oprichters hun belang in CM.com gaan verkleinen. Bron: ABM Financial News

