Envipco plaatst nieuwe aandelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco gaat nieuwe aandelen plaatsen bij gekwalificeerde investeerders, met een bruto-opbrengst van ongeveer 300 miljoen Noorse kroon, of ruim 26 miljoen euro. Dit meldde de fabrikant van statiegeldmachines dinsdag nabeurs. Het aantal aangeboden aandelen en de prijs per aandeel zal worden vastgesteld via een versneld bookbuildingproces. Bestaande aandeelhouders van de vennootschap hebben geen voorkeursrechten met betrekking tot de nieuw uit te geven aandelen, aldus Envipco. De bookbuildingperiode begint op 12 maart om 17:30 CET en sluit op 13 maart 2024 om 08:00 CET. Carnegie AS en Skandinaviska Enskilda Banken AB en Envipco zelf kunnen echter op elk moment besluiten om de bookbuildingperiode te verkorten of te verlengen, aldus het bedrijf. Envipco zal de opbrengst gebruiken om in te spelen op nieuwe marktkansen, maar ook voor werkkapitaal, fusies en overnames, en algemene bedrijfsdoeleinden. "De vennootschap blijft haar Europese groeistrategie uitvoeren en is goed gepositioneerd om marktaandeel te veroveren op nieuwe marktkansen", zei Envipco dinsdag. Het bedrijf meldde ook dat het binnen 12 maanden een notering nastreeft aan de Oslo Børs. Envipco is momenteel, naast de notering in Amsterdam, genoteerd aan Euronext Growth Oslo. Bron: ABM Financial News

