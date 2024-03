ASML let op de kosten

(ABM FN-Dow Jones) ASML let dit jaar op de kosten, nu het bedrijf pas weer in 2025 zal groeien. Dit stelde een woordvoerder van de onderneming uit Veldhoven tegen ABM Financial News, nadat het Eindhovens Dagblad berichtte over bezuinigingen bij ASML en meldde dat de winstgevendheid onder druk staat.

ASML verwacht in 2025 weer te groeien en zal daarom dit jaar veel investeren. "Dan is het verstandig goed naar de kosten te kijken", aldus de woordvoerder van ASML. De CFO van de onderneming benadrukte al enkele keren dat het personeel verstandig om moet gaan met de budgetten. "Verstandig geld uitgeven, reis bijvoorbeeld niet als dit niet nodig is." Ook ASML heeft volgens de financieel directeur last van de hoge inflatie.

Ondanks dat er dus op de budgetten wordt gelet, benadrukte de woordvoerder dat ASML de afgelopen jaren hard is gegroeid, met 10.000 mensen in 2022 en nog eens duizenden in 2023.

"De halfgeleiderindustrie werkt zich door de bodem van de cyclus heen", zei CEO Peter Wennink bij de jaarcijfers eind januari. "Hoewel onze klanten nog niet zeker zijn van de vorm van het herstel van de halfgeleidermarkt dit jaar, zijn er enkele positieve signalen." De sterke orderinstroom afgelopen kwartaal "ondersteunt duidelijk de toekomstige vraag", meent de CEO.

Voor 2024 rekent ASML op een omzet gelijk aan die in 2023. Dit jaar wordt volgens Wennink een belangrijk jaar om ASML voor te bereiden op een "significante" groei in 2025.

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent.