NN Group wil achtergestelde obligaties uitgeven

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group betaalt een couponrente van 6,375 procent op 750 miljoen euro aan achtergestelde obligaties die de verzekeraar wil uitgeven. Dat maakte NN dinsdag bekend. Het zijn eeuwigdurende obligaties, of zogeheten perpetuals, waarvan de rente voor het eerst op 12 maart 2031 kan worden herijkt. Vanaf een half jaar voor die datum kan NN de obligaties aflossen. NN kan de waarde van de obligaties tijdelijk afschrijven onder bepaalde omstandigheden, waardoor het kapitaal als een vorm van eigen vermogen voor de verzekeraar geldt, namelijk restricted Tier 1 Own Funds. Het prospectus met de details van de achtergestelde lening zal rond 8 maart worden gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

