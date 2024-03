Iets minder omzet voor Bayer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer heeft in het laatste kwartaal van 2023 de omzet zien dalen, maar de winst zien stijgen. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. In het vierde kwartaal daalde de omzet op jaarbasis met 1,2 procent naar 11,86 miljard euro. De verwachting was een omzet van 11,65 miljard euro. De nettowinst bedroeg 1,34 miljard euro, een ruime verdubbeling ten opzichte van de 611 miljoen euro een jaar eerder. De EBITDA voor bijzondere posten steeg met 22,8 procent naar 3,02 miljard euro met een marge van 25,5 tegen 20,5 procent een jaar eerder. De EBIT voor bijzondere posten kwam uit op 1,94 miljard euro tegen 1,45 miljard euro een jaar eerder. De nettoschuld steeg naar 34,5 miljard euro en de vrije kasstroom daalde in 2023 met 57,9 procent naar 1,31 miljard euro. In heel 2023 kwam de omzet 6,1 procent lager uit op 47,64 miljard euro. Bayer had een outlook voor de omzet afgegeven van 48,5 tot 49,5 miljard euro. Afgelopen jaar leed Bayer een nettoverlies van 2,94 miljard euro. In 2022 werd nog een nettowinst geboekt van 4,15 miljard euro. In het derde kwartaal moest Bayer flink afschrijven op Crop Science, waarmee de bijzondere posten opliepen naar 4,3 miljard euro negatief. In het tweede kwartaal werd al 2,3 miljard afgeschreven. Outlook Bayer verwacht in 2024 een omzet van 47 tot 49 miljard euro met een EBITDA voor bijzondere posten en aangepast voor valuta-effecten van 10,7 tot 11,3 miljard euro. Dat was 11,7 miljard euro in 2023, 13,4 procent minder dan in 2022. De vrije kasstroom komt naar verwachting uit tussen de 32,5 tot 33,5 miljard euro. De nettoschuld daalt naar verwachting naar 32,5 miljard euro, geschoond voor valuta-effecten. Bron: ABM Financial News

