Mithra zet zichzelf in de etalage

Beeld: Mithra Pharmaceuticals

(ABM FN) Bij Mithra vervangen Christophe Maréchal en Xavier Paoli als co-CEO's David Solomon, terwijl het bedrijf kijkt naar de verkoop van onderdelen zoals Estetra SRL of mogelijk zelfs het hele bedrijf. Dit kondigde Mithra dinsdagmorgen aan. Inmiddels werd er een nieuwe overbruggingslening afgesloten die tot en met 30 april voor financiering moet zorgen. Op 6 februari dit jaar meldde Mithra dat het nog maar voor een paar weken geld had. De nieuwe lening voorziet in een bedrag van maximaal 13,5 miljoen euro dat in meerdere tranches kan worden opgenomen, mits aan bepaalde mijlpalen is voldaan Daarnaast heeft Mithra nog zicht op een aanvullend bedrag van 5 miljoen euro, dat kan worden gebruikt zodra de 13,5 miljoen volledig is opgenomen, maar alleen met de toestemming van de kredietverstrekker. Medio februari meldde Mithra al de verkoop van het belang in Mayne Pharma. Mithra verkocht alle 4,2 miljoen aandelen voor ongeveer 12,8 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

