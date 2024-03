Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor Besi verhoogd van 115,00 naar 143,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist Thibault Leneeuw. Besi kwam recent met "sterke resultaten" en dat was aanleiding voor Leneeuw om de taxaties te herzien. Op basis van een hogere gemiddelde prijs voor hybrid bonding, verhoogde de analist zijn omzettaxaties. Voor 2024 mikt KBC op een omzet van 780 miljoen euro, wat in 2025 stijgt naar 1,1 miljard euro. "In onze ogen heeft Besi een fantastisch product en is het heel erg goed gepositioneerd", aldus Leneeuw. "Maar de verwachtingen zijn erg hoog en veel is al ingeprijsd. Daarom handhaven we ons Houden advies." Het aandeel Besi noteerde vrijdag 0,8 procent lager op 165,85 euro. Bron: ABM Financial News

